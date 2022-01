Pomimo przerwy od rozgrywek ligowych, kluby nie zapadają w zimowy sen i mają pełne ręce roboty. Najpierw marketingowcy prześcigali się w prezentacji nowych zawodników, a teraz od grudnia walczą ze sobą w rankingu sprzedanych karnetów. Za nami okres świąteczny, więc nie oszukujmy się - kto miał zakupić całosezonową wejściówkę, już to zrobił. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się jak wygląda sytuacja w większości ośrodków ekstraligowych.

W Toruniu poszli na całość i chyba nie żałują

Mały sukces mogą odtrąbić przede wszystkim działacze w Toruniu, gdzie za kilka miesięcy prawdopodobnie znikną regularnie widywane tam pustki na trybunach. Obecnie wykupionych zostało już prawie 2000 karnetów. Na pierwszy rzut oka liczba co prawda nie powala na kolana, lecz należy mieć na uwadze fakt, iż do sprzedaży udostępniono tylko połowę obiektu.



Do osiągnięcia przyzwoitego na skalę krajową wyniku wystarczyły tylko albo i aż milionowe inwestycje w postaci transferów Emila Sajfutdinowa i Patryka Dudka. Kibice poczuli chyba głód dawno niewidzianego złotego medalu, dlatego tłumnie ruszyli do kas. Znaczącą rolę odgrywa pewnie też rosnąca w siłę pandemia koronawirusa. Kto wie, jakie obostrzenia wprowadzi polski rząd za parę miesięcy, a przypomnijmy że w przeszłości posiadacze całosezonowych wejściówek byli w pierwszej kolejności wpuszczani na trybuny.

Kibice Betard Sparty Wrocław stanęli na wysokości zadania

Nasze zestawienie otwiera z kolei Betard Sparta. Nie ulega wątpliwości, że żużel we Wrocławiu z roku na rok coraz bardziej zyskuje na popularności. Po wywalczeniu tytułu mistrza Polski, fani przeszli jednak samych siebie. Według naszych informacji aktualni złoci medaliści rozdystrybuowali już prawie pięć tysięcy karnetów i licznik przynajmniej na razie nie ma zamiaru się zatrzymywać.

Z uśmiechem na ustach wyniki sprzedaży podziwiają także w Grudziądzu. W tej chwili sympatycy siódmej siły PGE Ekstraligi zajęli 28 procent obiektu i zawstydzili takie ośrodki jak Eltrox Włókniarz czy Fogo Unia. Słowa pochwały należą się też gorzowianom, którzy poza wrocławianami przekroczyli magiczną barierę 2000 zajętych miejsc.

Na samym dnie uplasowały się kluby z Częstochowy i Leszna. Nasze wyliczenia wykazały iż pierwsi z nich mają w tym momencie około 1500 karnetowiczów. W Wielkopolsce jest ich jeszcze mniej, lecz tam działacze zdecydowali się udostępnić znacznie mniej numerowanych miejsc. Niestety nie dotarliśmy do informacji o aktualnej sytuacji w Ostrowie i Lublinie. O frekwencję w tych miastach nie powinniśmy się jednak martwić. Podopieczni Mariusza Staszewskiego wracają do elity po wielu latach przerwy, a Motor to przecież obecny srebrny medalista DMP.



Raport sprzedanych dotychczas karnetów według wyliczeń Interii:

Betard Sparta Wrocław - około 4960 sprzedanych karnetów, zajęte 43% z dostępnych miejsc

Moje Bermudy Stal Gorzów - około 2100 sprzedanych karnetów, zajęte 21% z dostępnych miejsc

eWinner Apator Toruń - około 1800 sprzedanych karnetów, zajęte 22% z dostępnych miejsc

ZOOLeszcz GKM Grudziądz - około 1650 sprzedanych karnetów, zajęte 28% z dostępnych miejsc

Eltrox Włókniarz Częstochowa - około 1400 sprzedanych karnetów, zajęte 8% stadionu

Fogo Unia Leszno - około 500 sprzedanych karnetów, zajęte 10% z dostępnych miejsc