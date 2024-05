Wydali krocie na skład, teraz przecierają oczy. O krok od kompromitacji

Oskarżenia o sabotaż. Obnażyli słabości papierowego faworyta

- Gospodarze robią wszystko, żeby ten tor popsuć do reszty - irytował się trener Orła Maciej Jąder, bo zanim odwołano mecz, odbyły się prace torowe. Zdaniem łodzian były one jednak ukierunkowane na to, żeby storpedować spotkanie. Ostrów oczywiście odpierał te zarzuty, ale jakby nie spojrzeć cała ta sytuacja obnaża wszystkie słabości Arged Malesy.

Na kontrakty gwiazd wydali ponad 2 miliony złotych

Jeśli zsumujemy pieniądze wydane na podpisy dla nowych zawodników i do tego dołożymy około pół miliona na przedłużenie umowy Musielaka, to wyjdzie nam, że Arged Malesa wydała ponad 2 miliony na seniorski skład.

Faworyt zawodzi, męczył się nawet z beniaminkiem

W każdym razie zaraz po ogłoszeniu transferów eksperci okrzyknęli zespół z Ostrowa faworytem do wygrania ligi. Na razie jednak droga i złożona z gwiazd drużyna ewidentnie zawodzi. Wygrała co prawda wysoko ze słabym Energa Wybrzeżem Gdańsk (57:32), ale przegrała też dwa mecze wyjazdowe (38:51 z Abramczyk Polonią i 39:51 z INNPRO ROW-em) i wymęczyła u siebie wygraną z beniaminkiem Texom Stalą Rzeszów (47:43).

Arged Malesa zajmuje czwarte miejsce w tabeli i traci 6 punktów do lidera. To jest zła informacja. Dobra jest taka, że to czwarte miejsce gwarantuje start w play-off, a dopiero tam dojdzie do finalnych rozstrzygnięć. Jeżdżący w kratkę zawodnicy wciąż mają czas, żeby ustabilizować formę. W obecnej nie mają co liczyć na zbyt wiele. ROW, Polonia, ale i też Cellfast Wilki Krosno na razie sprawiają lepsze wrażenie.