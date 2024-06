Wydali fortunę, a wyników nie ma. „Są duże problemy, nie ma co tego ukrywać”

Apator dotąd wygrał trzy mecze. Jeden z pogrążoną w kryzysie Betard Spartą Wrocław (52:38) i dwa z zespołami skazywanymi przed sezonem na spadek (46:44 z NovyHotel Falubazem Zielona Góra i 59:31 z FOGO Unią Leszno). Drużyna z Torunia zajmuje piąte miejsce w tabeli, co gwarantuje jej start w play-off, ale w tej formie, w jakiej jest, nie ma czego tam szukać. Medale szybko jej odjadą.

Eksperci już zaczynają wbijać szpilki

Część ekspertów już wbija szpilki, przypominając, jak to po przyjściu nowego menadżera Piotra Barona mówiono, że teraz Apator na pewno się zmieni. Zresztą w zimie docierały z Torunia informacje o postępach i przemianie juniorów, świetnej atmosferze i o tym, że w sezonie 2024 zawodnicy na pewno będą chcieli "umierać za Apatora".

Apator już przekroczył półmetek, ale nic z tych zapowiedzi się nie sprawdza, a tamte zimowe doniesienia są przypominane w ironicznej formie. - Są duże problemy, nie ma co tego ukrywać, ale spokojnie, sezon jeszcze nie skończył - próbuje tonować nastroje wokół drużyny Baron.

Menadżer mówi wprost o tym, co jest największym problemem

Jakie to problemy? - Sprzętowe - mówi krótko menadżer i już to stwierdzenie pokazuje, że sprawa jest poważna. Wiadomo, że wolne motocykle prędzej czy później potrafią zdołować nawet najlepszego zawodnika. - Dlatego staramy się działać szybko. Zawodnicy ruszyli do tunerów po poprawki, mamy nadzieję, że na kolejny mecz wrócą z szybkimi silnikami - wyraża nadzieję Baron.

Apator nie uniknął problemów sprzętowych, choć nie jest uzależniony od jednego tunera. Każdy senior ma innego dostawcę silników. Patryk Dudek robi sprzęt u Flemminga Graversena i Ashleya Hollowaya, Emil Sajfutdinow u Berta van Essena i Witolda Gromowskiego, Robert Lambert u Hollowaya, Paweł Przedpełski u Ryszarda Kowalskiego, wreszcie Wiktor Lampart u Jacka Rempały. Reklama

Reklama Komentatorzy nie wierzyli własnym oczom! Siatkarka zrobiła to idealnie / Polsat Sport / Polsat Sport

Lider nadrabia umiejętnościami

- Największy kłopot ma Emil z Holendrem van Essenem - wyjaśnia nam Baron. - Tunerowi zmarła żona i pojawiły się perturbacje. Silniki nie przychodzą takie, jak trzeba - dodaje menadżer, a my wyjaśnijmy, że z podobnym kłopotami zmagał się przed kontuzją Jason Doyle. On też miał silniki van Essena i w kilku meczach ligowych męczył się okrutnie. - Emil te punkty, co zdobywa, to też jedzie całym sobą. Nadrabia umiejętnościami, ale to nie zawsze wystarcza - dodaje menadżer Apatora.

Na razie silniki Sajfutdinowa i innych zawodników poszły do poprawki, ale jeśli wrócą i nie będzie efektów, to wtedy klub i sami żużlowcy zdecydują się na radykalne kroki. Niektórzy będą być może zmieniać tunerów. - Na razie bardzo dobrze jedzie Lambert. Paweł Przedpełski też sobie radzi - ocenia Baron.

Na tym nie da się zbudować wyniku

Na dwóch zawodnikach nie można jednak budować wyniku. Zwłaszcza że Przedpełski ma jeszcze taką dziwną przypadłość, iż zawodzi w kluczowych momentach. Miał już co najmniej trzy takie mecze, gdzie jechał dobrze, a kiedy ważyły się losy wyniku, to wypadał blado i drużyna przez to przegrywała. Reklama

Apator musi szybko rozwiązać problem. 22 czerwca jedzie do Leszna. Ewentualna porażka będzie oznaczała spadek na szóste miejsce, a stąd już tylko krok od tragedii, jakim byłoby wypadnięcie z play-off.

Piotr Baron, menadżer Apatora Toruń. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Emil Sajfutdinow i szef jego teamu Tomasz Suskiewicz. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski