Wydadzą prawie 1,5 miliona na modernizację stadionu!

Niedługo po zakończeniu sezonu żużlowego, bo w listopadzie, na stadionie w Gnieźnie rozpoczęła się pierwsza duża inwestycja tej zimy. Z pomocą toromistrza Betard Sparty Wrocław, Grzegorza Węglarza, na torze przy ul. Wrzesińskiej 25 rozpoczęto proces zmiany specyfikacji nawierzchni. Poza rutynowym uzupełnieniem, zmieniono strukturę toru.

Później gnieźnieński klub poinformował o tym, że podpisano umowę na budowę odwodnienia liniowego, które jest wymogiem regulaminowym w PGE Ekstralidze. Kontrakt podpisano jeszcze w 2021 roku, jednak krótko po Nowym Roku przy ul. Wrzesińskiej ruszyły prace, które mają się zakończyć do końca lutego.

Przed końcem roku gnieźnieński magistrat sprawił dodatkową niespodziankę kibicom czerwono-czarnych, bo udało się sfinalizować zakup budynku, gdzie niegdyś mieścił się hotel "Orzeł" oraz terenu wokół niego. Było to pozytywne zakończenie sprawy, która ciągnęła się od kilku dobrych lat. Okazuje się, że te trzy inwestycje to nie wszystko, co wydarzy się na stadionie przy Wrzesińskiej w 2022 roku.

W uchwale budżetowej Miasta Gniezna na rok 2022, stadion przy ul. Wrzesińskiej jest wymieniony kilkukrotnie. Poza wspomnianym odwodnieniem liniowym, którego budowę wyceniono na 1,25 miliona złotych, znalazło się kilka dotacji celowych dla GOSiR-u na wykonanie prac na stadionie przy ul. Wrzesińskiej.

35 tysięcy złotych ma kosztować wymiana bramy wjazdowej i naprawa ogrodzenia stadionu. Dodatkowo 33 tysiące złotych pochłonie wymiana daszków w kasach biletowych. Zamontowanych zostanie 10 kamer za 53 tysiące złotych. Oprócz tego wykoenione będą płyty na bandzie za 31 tysięcy złotych. Łączna kwota inwestycji to 1,402 miliona złotych.