Wydadzą 1,5 miliona na coś, czego nie potrzebują. Są pewni awansu?

1,5 miliona złotych ma wydać miasto Zielona Góra na budowę odwodnienia. Niektórzy pukają się w głowę. Pytają, po co teraz to robić? Odwodnienie jest w regulaminie licencyjnym PGE Ekstraligi, a drużyna w tym roku pojedzie przecież w pierwszej lidze.

Odwodnienie na Falubazie to fanaberia

- Poczekajmy, aż się sezon skończy. Jak to się stanie i Falubaz wygra ligę, to wtedy budujmy odwodnienie. Jest szereg innych pilnych inwestycji, czy remontów - mówi nam jeden z mieszkańców Zielonej Góry, prosząc o anonimowość.

Prośba wydaje się o tyle zasadna, że 1,5 miliona to góra pieniędzy, a dopóki Falubaz nie wygra na torze, dopóty nie będzie pewności, że ta inwestycja przyda się w przyszłym roku. Poza tym Zielone Góra jest mocno zadłużona, więc każda inwestycja powinna mieć mocne uzasadnienie,

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Kurski i Babiarz gwarancją medalu dla Polaka. WIDEO INTERIA.TV

Abramczyk Polonia i Cellfast Wilki nie odpuszczą Falubazowi

No, chyba że w mieście są tak pewni awansu. Z drugiej strony rywale na pewno łatwo się nie poddadzą. Abramczyk Polonia Bydgoszcz i Cellfast Wilki Krosno też myślą poważnie o tym, żeby uzyskać promocję.

Swoją drogą, to Falubaz, jeśli chciałby budować odwodnienie teraz, to musi się pospieszyć. Za chwilę będzie połowa lutego, a mniej więcej w połowie marca drużyny wyjeżdżają na tor. Tymczasem prace związane z odwodnieniem liniowym, to dwa, trzy tygodnie pracy. Przy ogromnym zaangażowaniu firmy wykonującej projekt. Zdarza się jednak, że to wszystko trwa dłużej. Moje Bermudy Stal Gorzów robiła odwodnienie przez miesiąc.