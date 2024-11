Wyciekły kulisy głośnej afery. Legenda uderza się w pierś, mówi o wstydzie

Jeszcze zanim ujawniono, że ebut.pl Stal ma dług o wysokości 12 milionów złotych, to środowisko żyło zwolnieniem Stanisława Chomskiego. Legendarny trener stracił pracę po przegranym półfinale we Wrocławiu i sprzeczce z gorzowskimi kibicami. - Popatrz cymbale w program. Nie znasz się to nie dyskutuj - krzyczał sfrustrowany. Po czasie polski szkoleniowiec bije się w pierś. - Teraz mi trochę wstyd i przykro. Mogę przeprosić tych kibiców - przyznaje. Dziś Canal+ opublikowało całe zajście, które zmienia nieco perspektywę.