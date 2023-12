Wyciekł terminarz PGE Ekstraligi 2024. Sparta Wrocław szykuje się na hit

PGE Ekstraliga najpewniej ruszy na początku kwietnia

Na razie jednak nie wiadomo, w jakiej dacie odbędzie się to spotkanie. W tym roku PGE Ekstraliga ruszyła 8 i 9 kwietnia, czyli w święta. Za rok święta wypadają jednak w ostatnich dniach marca. Wątpliwe, by władze ligi ryzykowały jazdę w tym terminie. W poprzednich latach pogoda płata w marcu figle, a i początek kwietnia był niepewny. W pierwszej kolejce sezonu 2023 nie odbył się przecież mecz Platinum Motoru Lublin ze Spartą. Został on przełożony, bo tor w Lublinie nie nadawał się do jazdy po zimie.