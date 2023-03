Wyciągnął stary silnik i stało się to. Nowe pójdą na złom?

- Jak przyjeżdżałem na stadion, to liczyłem na zwycięstwo, bo chciałem obronić tytułu. Udało się i jestem z tego powodu szczęśliwy. To świetne wejście w sezon. Wszystkie zawody, które odbywają się w Lesznie są moimi ulubionymi. Zawsze Memoriał Smoczyka był dla mnie obowiązkiem, by tu przyjechać. Póki będę mógł, to zawsze będę przyjeżdżał, a reprezentując Unię Leszno zawsze tu będę. Memoriał Alfreda Smoczyka to ważne wydarzenie, bo pamiętam jak będąc dzieckiem co roku przyjeżdżałem oglądać ten turniej wraz z rodzicami. Przeważnie był na otwarcie sezonu, więc wszystko było świeże, a ludzie spragnieni żużla. Cieszę się, że mogę się zapisać w historii - mówił szczęśliwy ze zwycięstwa Bartosz Smektała.