Wyciągną ręce po pieniądze. Motor Lublin nie będzie miał innego wyjścia

Aż czterech seniorów mistrza Polski przyjdzie do prezesa po podwyżki. Orlen Oil Motor Lublin, którego budżet raczej uszczupli się o pieniądze ze spółek skarbu państwa, będzie zmuszony do radykalnych działań. Ma dwa wyjścia z sytuacji, a jedno z nich pozwoli zatrzymać wszystkie seniorskie gwiazdy. Jednak coś za coś. To rozwiązanie będzie oznaczać koniec „złotego dziecka” w Motorze.