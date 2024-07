Wychowanek został skreślony. Tak chcą zbudować skład na przyszły sezon

Bartosz Smektała jedzie zdecydowanie poniżej oczekiwań swoich, działaczy oraz kibiców. To dla niego najgorszy sezon w seniorskiej karierze i choć potrafi mieć momenty, to w ogólnym rozrachunku zawodzi. Leszczynianie spadku z PGE Ekstraligi nie biorą pod uwagę, a Smektała w leszczyńskim zespole nie znajdzie miejsca w składzie jeśli Unia zostanie w Ekstralidze. Wcześniej informowaliśmy, że już na mecze ligowe w tym sezonie zostanie odstawiony.

Żużel. Ben Cook zostanie w Lesznie

Żużel. Wilki Krosno kuszę Lebiediewa, ale Łotysz może zostać w Lesznie

Informowaliśmy także, że Cellfast Wilki Krosno kuszą Andrzeja Lebiediewa i to fakt. Niemniej wątpliwe jest, by Łotysz ponownie chciał jeździć na zapleczu PGE Ekstraligi, a Wilki raczej nie awansują do najlepszej ligi świata. Możliwe jest pozostanie Lebiediewa w Lesznie, choć włodarze są w rozkroku. Trudno im znaleźć godnego zastępcę na miarę lidera, bo nie mają pewnego utrzymania w lidze, co przeszkadza w rozmowach transferowych. Z kolei z Łotysza nie są do końca zadowoleni, bo o ile Lebiediew jest świetny w meczach domowych, o tyle na wyjazdach jedzie beznadziejnie. Trudno będzie go jednak zastąpić innym zawodnikiem, który zagwarantuje lepsze wyniki w obliczu obecnych rozgrywek na rynku transferowym.