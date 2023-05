Wycenili polski klub. Kwota robi olbrzymie wrażenie

Stal Gorzów ma za sobą szalony rok. W połowie 2022 roku doszło do zatrzymania i aresztowania byłego prezesa klubu Marka Grzyba, przetasowań na szczycie władzy i odejścia Bartosza Zmarzlika, największej gwiazdy zespołu. Pentagon Research ma jednak dobre wieści klubu.

Stali opłaca się płacić za reklamę

Łączna wartość mediowa marek sponsorów i partnerów klubu oszacowano na 76,6 miliona złotych. To pokazuje jedno - klub zapewnia świetną promocję swoim partnerom i miastu Gorzów. W takim tonie wypowiada się zresztą prezes Stali Waldemar Sadowski.

Raport Pentagon Research pokazuje, że warto płacić za reklamę na Stali, bo to się zwyczajnie opłaca. Zwłaszcza że Stal ma niesamowite zasięgi. W ubiegłym roku o klubie pisało ponad 500 różnych mediów.

- Średnia wartość ekspozycji marek sponsorów i partnerów to ponad 4 miliony złotych, a klubowe social media wygenerowały wartość 7,8 miliona złotych. Widownia skumulowana w telewizji to 58,6 miliona złotych - czytamy w raporcie.

Nic dziwnego, że zbudowali budżet na poziomie 20 milionów

Patrząc na analizę biura badawczego, przestajemy się dziwić, że Stal zbudowała na ten sezon budżet na poziomie 20 milionów. Mając takie wyniki, zwyczajnie przyciąga sponsorów. Jednego tytularnego (Moje Bermudy) z łatwością zamieniła na innego (ebut.pl), a dodatkowo pozyskała spółki skarbu państwa (Enea, KGHM), pozyskując do kasy blisko milion złotych.

Dużą siłą Stali w 2022 roku było to, że jej mecze były chętnie oglądane przez kibiców. Teraz może być podobnie. Na początku telewizja ustawiła wiele spotkań Stali na piątki, które są kiepskie, gdy idzie o ściągnięcie widza na trybuny. Jednak już nawet telewizja zaczyna zmieniać podejście do Stali po udanym wejściu w sezon 2023. Już jedno spotkanie przełożyła z piątku na niedzielę.

Po pięciu kolejkach Stal ma na koncie jedno zwycięstwo i 3 punkty, ale zachowuje szanse na awans do play-off. Stal przegrała mecze z potentatami, czyli Betard Spartą Wrocław i Platinum Motorem Lublin. Trzeciej porażki doznała w wyjazdowym spotkaniu z For Nature Solutions Apatorem Toruń, ale tam przegrała różnicą 4 punktów, więc w rewanżu ma szansę zgarnąć punkt bonusowy za lepszy bilans małych punktów w dwumeczu. Musi jednak zwyciężyć, a to możliwe.