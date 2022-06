Wybrzeże podaje sobie tlen w walce o utrzymanie! Start w tarapatach

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Orzeł Łódź 51:39

Gdańszczanie podali sobie tlen! Żużlowcy Zdnuek Wybrzeża zwyciężyli na własnym torze z Orłem Łódź 51:39 i znacznie poprawili swoją sytuację w ligowej tabeli. Mają na koncie 4 punkty i do poprzedzających ich drużyn tracą zaledwie jedno "oczko". Niewiele zabrakło do tego by już dziś żużlowcy Eryka Jóźwiaka dogonili rywali, bo jeden punkt na torze więcej i zgarnęliby punkt bonusowy.

Na torze działo się - jak to zazwyczaj w Gdańsku bywa - niewiele. Pierwsza połowa zawodów była dość wyrównana, a zespoły zmieniały się na prowadzeniu. Na półmetku, po siódmym biegu, na tablicy wyników widniał wynik 22:20, jednak druga połowa zawodów była już pod dyktando miejscowych. Systematycznie powiększali przewagę i ostatecznie wygrali różnicą 12 punktów.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk 51

Orzeł Łódź 39

Zdunek Wybrzeże Gdańsk:

9. Adrian Gała 10 (1,3,3,3,w)

10. Rasmus Jensen 9+2 (2,2*,1,1*,3)

11.Jakub Jamróg 13+1 (3,3,2,3,2*)

12. Wiktor Trofimow 3+1 (w,1,1*,1)

13. Timo Lahti 14 (3,3,3,2,3)

14. Miłosz Wysocki 0 (u,0,0)

15. Kamil Marciniec 2 (1,0,1)

16. Piotr Gryszpiński NS

Orzeł Łódź:

1. Norbert Kościuch 2 (0,2,0,0,-)

2. Marcin Nowak 8+1 (1,1*,2,2,2)

3. Brady Kurtz 10 (2,2,2,3,1,0)

4. Luke Becker 6+1 (3,0,1*,2)

5. Niels Kristian Iversen 7 (2,1,3,0,1)

6. Mateusz Dul 3+1 (2*,1,0)

7. Aleksander Grygolec 3 (3,0,w)

8. Nikodem Bartoch NS

Aforti Start Gniezno - Abramczyk Polonia Bydgoszcz 36:54

Równocześnie w Gnieźnie rywalizował miejscowy Aforti Start. Gnieźnianie podejmowali na własnym torze Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Zgodnie z przewidywaniami, w tym pojedynku zwyciężyli żużlowcy drużyny z Bydgoszczy 54:36, którzy zdominowali te zawody od początku.

W obliczu coraz lepszych występów gdańskiego Wybrzeża, w Gnieźnie zaczyna robić się nerwowo, bo widmo spadku coraz bardziej zagląda w oczy. Czasu do namysłu nie mają jednak wiele, bo już jutro gnieźnian czeka rewanżowe spotkanie w Bydgoszczy.

Aforti Start Gniezno 36

Abramczyk Polonia Bydgoszcz 54

Aforti Start Gniezno:

9. Antonio Lindbaeck 11 (1,3,1,1,3,2)

10. Szymon Szlauderbach 3+1 (1,2*,0,0)

11. Michael Jepsen Jensen 3+1 (0,1*,-,2,-)

12. Ernest Koza 6+1 (2,2,0,0,2*)

13. Oskar Fajfer 9+1 (1*,1,3,3,1)

14. Mikołaj Czapla 2 (2,0,0)

15. Marcel Studziński 2+1 (1*,0,1)

16. Philip Hellstroem-Baangs NS

Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

1. Kenneth Bjerre 14+1 (3,3,3,2*,3)

2. Daniel Jeleniewski 7+2 (0,2*,2*,3,0)

3. Matej Zagar 10+2 (2*,3,2,2*,1)

4. Oleg Michaiłow 3+2 (2*,0,1*,-)

5. Adrian Miedziński 10 (3,1,2,3,1)

6. Wiktor Przyjemski 10+1 (3,3,1*,3)

7. Przemysław Konieczny 0 (0,0,-)

8. Bartosz Głogowski 0 (0)