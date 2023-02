Wybrali następcę Zmarzlika. Zaskoczenie?

To dlatego Stal postawiła na Vaculika

Dziś wiemy, że opaskę kapitana po Bartoszu Zmarzliku przejmie Martin Vaculik. Słowak to aktualnie lider wicemistrzów Polski. Pod kątem klasy sportowej przewyższa Szymona Woźniaka, czy nawet Andersa Thomsena. Poza wszystkim to zawodnik klucz dla sukcesów Stali. Już teraz mówi się, że jest kuszony bajecznymi kontraktami przez inne kluby, dlatego powierzenie mu miana kapitana jest czymś, co jeszcze mocniej jednoczy go z gorzowską drużyną.