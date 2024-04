Wyborcy pokazali im czerwoną kartkę. Znane nazwiska zostały skreślone

Oni przepadali w wyborach samorządowych

To zacznijmy wyliczanie. Do sejmiku województwa kujawsko - pomorskiego startowali Przemysław Termiński (właściciel KS Apatora Toruń) oraz Adam Krużyński (członek Rady Nadzorczej tego klubu). Co ciekawe, żaden z nich nie wywalczył mandatu. Lepiej wypadł pierwszy z nich, który zgromadził nieco ponad 3500 głosów. Krużyński zaś nie zgromadził nawet 1000. O satysfakcji mówić może zaś Jacek Gajewski - dzisiaj ekspert, a wcześniej człowiek mocno związany z toruńskim żużlem. Jemu akurat udało się przekonać wyborców i w nadchodzącej kadencji zasiądzie w sejmiku.