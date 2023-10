Wyboista droga polskich gwiazd. Co muszą zrobić, by wrócić do GP?

Obaj Polacy zapowiadają walkę o szybki powrót, bo przecież są tuż po 30-stce, co w żużlu jest żadnym wiekiem. Oczywiście pierwszym skojarzeniem przychodzącym do głowy, gdy pomyśli się o bezpośrednim awansie do GP, jest cykl Tauron SEC, czyli po prostu indywidualne mistrzostwa Europy. Faktycznie, przez ten cykl można awansować, ale taką nagrodę dostaje tylko zwycięzca . Tak więc tu trzeba mieć nie tylko dobrą i równą dyspozycję, ale też szczęście. Szczęście, którego np. w sezonie 2023 zabrakło Januszowi Kołodziejowi. Przez kontuzję opuścił jedną rundę i złoto miał praktycznie "pozamiatane".

Oto druga droga. Trzeba się wykazać na austriackich łąkach i w słowackich górach

Rzecz jasna można wejść do GP poprzez eliminacje, zakończone ich finałem z którego awansuje trzech najlepszych. Najtrudniejsze jest jednak na początku. Po pierwsze należy przejść przez polskie eliminacje, gdzie konkurencja jest potężna i naprawdę trzeba się wykazać i przede wszystkim trafić z formą już w kwietniu. Jeśli to się uda, może być już trochę z górki. Ale tylko trochę. Kolejny etap dla Dudka i Janowskiego wcale nie będzie łatwiejszy .

Rundy kwalifikacyjne do GP są organizowane na torach typu Żarnowica (Słowacja), Murek (Austria) czy Debreczyn (Węgry). To nie są obiekty, które widzi się na co dzień i ci najlepsi zawodnicy znają je bardzo słabo. Oczywiście ułatwieniem jest stawka, bo na tym etapie dołączają zawodnicy z innych krajów, np. z Węgier, Czech czy Słowenii. Nie jest problemem ich pokonać. Ale zawsze może znaleźć się jakiś "wyskokowiec", który jest reprezentantem gospodarzy i na co dzień trenuje na danym torze. Gdy jednak uda się przejść i ten etap, pozostaje jeden krok do szczęścia, czyli GP Challenge. A tam niestety decyduje w głównej mierze dyspozycja dnia.