Wybiorą sobie rywala na play-off? Od tego wiele będzie zależało

Brak niespodzianek oznacza jedno

Jeśli nie będzie niespodzianek, to Falubaz, Arged Malesa i Landshut powinny wygrać. Otwarta pozostaje sprawa wyniku w Łodzi, która ma szansę wskoczyć do play-off. Musi jednak z Polonią wygrać. Mecz jest w Łodzi, więc to przemawia na korzyść Orła. Z drugiej strony z Łodzi tylko Lanshut i PSŻ wyjechały z niczym. Stadion Orła nie jest twierdzą. Determinacja będzie jednak po stronie drużyny, która ma ostatnią szansę, by zrehabilitować się za kiepski sezon.