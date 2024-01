Wtedy zapadnie decyzja! Kto wystąpi w reprezentacji Polski na najważniejszej imprezie?

Na stronie polskizuzel.pl opublikowano kalendarz PZM na nadchodzący sezon żużlowy. Daty części imprez indywidualnych już znaliśmy, podobnie jak turniejów cyklu Grand Prix. 30 czerwca odbędzie się towarzyski mecz żużlowej reprezentacji Polski. To wtedy zapadnie najważniejsza decyzja, czyli kto wystartuje w lipcowym Speedway of Nations. Ten mecz pomoże trenerowi Rafałowi Dobruckiemu rozwiać wątpliwości co do składu personalnego naszej kadry.