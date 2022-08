Wszystko już jasne? Oni są panami swojego losu!

Po rozstrzygnięciu meczów ćwierćfinałowych, drużyny, które wygrały dwumecze, trafią do tabeli zwycięzców, a te, które poległy, trafią do tabeli przegranych. W obu przypadkach kluby zostaną sklasyfikowane według tych samych zasad, które decydują o zwycięstwie w dwumeczu - najpierw punkty meczowe, później biegowe, a na koniec wyższa pozycja w tabeli po części zasadniczej rozgrywek. W półfinałach pojadą wszystkie kluby sklasyfikowane w tabeli zwycięzców oraz najlepsza drużyna z tabeli przegranych.

Polonia Bydgoszcz już jest w półfinale. Wilki Krosno (prawie) też

Dla uproszczenia i uprawdopodobnienia analizy przyjmiemy też, że w Krośnie nie dojdzie do niespodzianki i Cellfast Wilki pokonają Trans MF Landshut Devils. Co prawda w rundzie zasadniczej krośnianie wygrali u siebie z zespołem z Bawarii tylko czterema punktami, ale po pierwsze, Niemcy jechali wówczas w pełnym składzie (teraz zabraknie lidera, Kaia Huckenbecka, który jest kontuzjowany), a po drugie, w początkowej fazie sezonu w Krośnie był problem z nawierzchnią, która się niewystarczająco dobrze związała po dosypce materiału. Teraz gospodarze nie powinni mieć problemu ze zwycięstwem z osłabionym rywalem.

Falubaz Zielona Góra ma wszystko w swoich rękach

Jeśli przyjmiemy, że w Krośnie nie dojdzie do niespodzianki, do rozstrzygnięcia pozostanie nam tylko jeden dwumecz: Stelmet Falubaz Zielona Góra - H. Skrzydlewska Orzeł Łódź. W pierwszym spotkaniu tych drużyn, które odbyło się na łódzkiej Moto Arenie, lepsi okazali się łodzianie, który wygrali 50:40. Rozważmy możliwe scenariusze.

Wygrana Orła Łódź

Remis w Zielonej Górze

Wygrana Falubazu Zielona Góra do 49:41 (maks. 9 pkt. przewagi)

To najciekawszy możliwy scenariusz. Jeśli Falubaz wygra piątkowe spotkanie, jednak przewagą mniejszą, niż 10 punktów, to jeśli Cellfast Wilki Krosno będą chciały, będą w stanie wyrzucić zielonogórzan z play-offów. Jak to możliwe? Krośnianie musieliby przegrać z Trans MF Landshut Devils, żeby Niemcy mieli na koncie 2 punkty meczowe i więcej punktów biegowych, niż Falubaz. Przykładowo, gdyby Falubaz wygrał nawet 49:41, Bawarczyków i krośnian będzie premiować wynik do 40:50 w Krośnie. Ten scenariusz, choć najciekawszy, to jednak mało prawdopodobny, więc zakładamy wygraną Wilków.