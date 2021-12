Wszystko jasne. Znamy pełny rozkład jazdy w 2. Lidze Żużlowej!

Szczegółowy terminarz 2. LŻ:

1 runda

sobota, 9 kwietnia 2022 / niedziela, 10 kwietnia 2022

Tarnów - Poznań

Piła - Rawicz

Rzeszów - Opole

Daugavpils - pauzuje



2 runda

sobota, 16 kwietnia 2022 / niedziela, 17 kwietnia 2022

Rawicz - Rzeszów

Daugavpils - Tarnów

Poznań - Piła

Opole - pauzuje



Data rezerwowa

piątek, 22 kwietnia 2022



3 runda

sobota, 23 kwietnia 2022 / niedziela, 24 kwietnia 2022

Opole - Rawicz

Piła - Daugavpils

Rzeszów - Poznań

Tarnów - pauzuje



4 runda

sobota, 30 kwietnia 2022 / niedziela, 1 maja 2022

Daugavpils - Rzeszów

Tarnów - Piła

Poznań - Opole

Rawicz - pauzuje



Data rezerwowa

wtorek, 3 maja 2022



5 runda

sobota, 7 maja 2022 / niedziela, 8 maja 2022

Rawicz - Poznań

Opole - Daugavpils

Rzeszów - Tarnów

Piła - pauzuje



Data rezerwowa

niedziela, 15 maja 2022



6 runda

sobota, 21 maja 2022 / niedziela, 22 maja 2022

Piła - Rzeszów

Daugavpils - Rawicz

Tarnów - Opole

Poznań - pauzuje

7 runda

sobota, 28 maja 2022 / niedziela, 29 maja 2022

Rawicz - Tarnów

Opole - Piła

Poznań - Daugavpils

Rzeszów - pauzuje



Data rezerwowa

piątek, 3 czerwca 2022



8 runda

sobota, 4 czerwca 2022 / niedziela, 5 czerwca 2022

Piła - Opole

Tarnów - Rawicz

Daugavpils - Poznań

Rzeszów - pauzuje



9 runda

sobota, 11 czerwca 2022 / niedziela, 12 czerwca 2022

Rawicz - Daugavpils

Opole - Tarnów

Rzeszów - Piła

Poznań - pauzuje



10 runda

sobota, 18 czerwca 2022 / niedziela, 19 czerwca 2022

Tarnów - Rzeszów

Poznań - Rawicz

Daugavpils - Opole

Piła - pauzuje



11 runda

sobota, 25 czerwca 2022 / niedziela, 26 czerwca 2022

Rzeszów - Daugavpils

Piła - Tarnów

Opole - Poznań

Rawicz - pauzuje



12 runda

sobota, 2 lipca 2022 / niedziela, 3 lipca 2022

Poznań - Rzeszów

Daugavpils - Piła

Rawicz - Opole

Tarnów - pauzuje



Data rezerwowa

sobota, 9 lipca 2022, niedziela, 10 lipca 2022



13 runda

sobota, 16 lipca 2022 / niedziela, 17 lipca 2022

Piła - Poznań

Tarnów - Daugavpils

Rzeszów - Rawicz

Opole - pauzuje



14 runda

sobota, 23 lipca 2022 / niedziela, 24 lipca 2022

Poznań - Tarnów

Rawicz - Piła

Opole - Rzeszów

Daugavpils - pauzuje



Data rezerwowa

niedziela, 31 lipca 2022, poniedziałek, 1 sierpnia 2022



1 runda play off

sobota, 6 sierpnia 2022 / niedziela, 7 sierpnia 2022

(a) 4 w tabeli po części zasadniczej - 1 w tabeli po części zasadniczej

(b) 3 w tabeli po części zasadniczej - 2 w tabeli po części zasadniczej



Data rezerwowa

piątek, 12 sierpnia 2022, niedziela, 14 sierpnia 2022, poniedziałek, 15 sierpnia 2022



2 runda play off

sobota, 20 sierpnia 2022 / niedziela, 21 sierpnia 2022

(a) 1 w tabeli po części zasadniczej - 4 w tabeli po części zasadniczej

(b) 2 w tabeli po części zasadniczej - 3 w tabeli po części zasadniczej



Data rezerwowa

sobota, 27 sierpnia 2022, niedziela, 28 sierpnia 2022

sobota, 3 września 2022, niedziela, 4 września 2022



3 runda play off

niedziela, 11 września 2022

zwycięskie drużyny z (a) i (b)



Data rezerwowa

poniedziałek, 12 września 2022

piątek, 16 września 2022



4 runda play off

niedziela, 18 września 2022

zwycięskie drużyny z (a) i (b)



Data rezerwowa

sobota, 24 września 2022, niedziela, 25 września 2022