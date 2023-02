Wszystko gotowe na awans. „Już nie mogę się doczekać”

Texom Stal Rzeszów, to nowa żużlowa potęga na ścianie wschodniej. Klub ma duży apetyt na to, by iść w ślady Motoru Lublin (mistrz Polski 2022) i Cellfast Wilków Krosno (drużyna właśnie wywalczyła awans do PGE Ekstraligi). Menadżer Stali Paweł Piskorz mówi, że wola walki o najwyższe cele jest ogromna. Żurawie chcą się wywiązać z roli faworyta i wygrać w tym roku rozgrywki 2. Ligi Żużlowej.