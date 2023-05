Wszystkie oczy zwrócone na niego. Co z wielkim mistrzem?

W Lesznie mecz na żyletki

Klub z Wielkopolski ma na tę chwilę więcej problemów. Wciąż są osłabieni brakiem Chrisa Holdera, a juniorzy nie punktują tak jak chociażby w ubiegłym sezonie. Słabsze spotkanie przeciwko Motorowi zaliczył Janusz Kołodziej, jednak o jego formę na Smoku kibice nie powinni się martwić. Podobnie jak o Grzegorza Zengotę, od którego bije tak ogromna wola walki, charyzma i ambicja, że gdyby mógł to pewnie obdzieliłby nią całą leszczyńską drużynę. Jeśli cenne punkty dorzucą pozostali seniorzy to możemy być świadkami bardzo wyrównanego meczu.

Cudu nie będzie. GKM znów przegra

Oczy kibiców będą zwrócone w szczególności na Nickiego Pedersena, który po świetnym spotkaniu w lidze duńskiej wraca do ścigania w PGE Ekstralidze. Grudziądzanie na pewno przygotują twardy tor, który będzie odpowiadał ich liderowi. Jednak by myśleć o dobrym wyniku potrzebne są punkty pozostałych seniorów, a oni wciąż nie jadą na miarę swoich możliwości. Frederik Jakobsen lepsze występy przeplata gorszymi, Max Fricke jeszcze nie do końca zrozumiał się z grudziądzkim torem, a Gleb Czugunow to zawodnik, który jak dotąd najbardziej zawodzi grudziądzkich kibiców. Z pewnością cieszy postawa Wadima Tarasienki i Kacpra Pludry, jednak to za mało, by postraszyć silną Betard Spartę Wrocław.