Wszystkie oczy zwrócone na niego. Będzie noszony na rękach?

Klasa sama w sobie. Wielkie sukcesy 42-latka

Przez lata był czołową postacią na świecie. Razem z Tomaszem Gollobem dumnie reprezentowali nasz kraj i bili się o najwyższe lokaty w zawodach rangi międzynarodowej. W Ekstralidze rządził i dzielił, będąc motorem napędowym każdej ze swoich drużyn. To wszystko do czasu straszliwej kontuzji uda, którą doznał w 2015 roku. Od tamtej pory nie jest tym samym zawodnikiem.

Wyciągnęli do niego rękę. Teraz obyło się bez sentymentów

Od 2021 roku wprowadzono przepis, który wymaga na pozycji seniora jednego zawodnika do lat 24. W związku z tym pracę w Lublinie stracił Jarosław Hampel. Obyło się bez żadnych sentymentów, co obie strony doskonale zrozumiały. Decyzję podjęto dość wcześnie, ale tak teraz wygląda budowa składu na kolejny rok. Co ciekawe w tym samym czasie Hampel włączył drugi bieg i zaczął zdobywać dwucyfrowe zdobycze. To właśnie dzięki niemu Motor mógł bez obaw sięgnąć po drugie złoto z rzędu.

Cała Zielona Góra będzie go nosić na rękach? Na to muszą uważać

Teraz dołączył do Enea Falubazu Zielona Góra. Beniaminek ma ogromną chrapkę na sprawienie niespodzianki, ale priorytetem jest spokojne utrzymanie w Ekstralidze. To właśnie ma zapewnić wicemistrz świata z 2010 i 2013 roku. Po wielu latach trafił do zespołu, który nie ma aspiracji medalowych, tylko zupełnie odmienne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będzie grał pierwsze skrzypce, a cała Zielona Góra będzie nosiła go na rękach.