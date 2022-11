Trzykrotny mistrz świata, najlepszy polski żużlowiec w historii trafia do przeżywającego złotą erę Motoru Lublin. Eksperci kłócą się o to czy ten ruch to największy transfer tej dekady, stulecia czy wszech czasów. Pewne jest jedno - ani Zenon Plech przechodzący do Wybrzeża Gdańsk, ani nawet Tomasz Gollob podpisujący kontrakt z Unią Tarnów nie wytworzyli tak wielkiego szumu. Na świdnickim lotnisku Zmarzlika witały tysiące kibiców chcących zostać częścią tej pięknej historii.