Wszystkie kontrakty do kosza. Zawodnicy będą wściekli

To będzie pracowite okno transferowe. W życie wchodzi przepis, który nakazuje podzielić klubom kwotę za podpisanie kontraktu na kilka transz. W nowym regulaminie ma być zapis uniemożliwiający prezesom wypłatę kwoty za podpis tak, jak to miało miejsce dotychczas. A często było tak, że żużlowcy otrzymywali całość kwoty przed startem sezonu.

Koniec z wypłatą milionów przed startem ligi

Do takiej formy zawodnicy się przyzwyczaili. Zresztą w podpisanych już prekontraktach i umowach wstępnych na sezon 2024 działacze gwarantowali przelewy kwoty kontraktowej jeszcze przed inauguracją. Teraz to już nieaktualne. Żużlowcy mogą być wściekli lub co najmniej zdziwieni.