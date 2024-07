Wszyscy mówią o klęsce Polaków. "Beznadziejni jak piłkarze"

Nie milkną echa sobotniej porażki reprezentacji Polski w finale Speedway of Nations. Reprezentacja prowadzona przez trenera Rafała Dobruckiego miała bić się o złoto, a tymczasem zawody skończyła dopiero na piątej pozycji. Olbrzymi zawód przeżyli kibice, którym przypomniały się chude lata polskiego żużla. Padają porównania do słabości piłkarzy i nawoływanie do radykalnych zmian.