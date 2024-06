Wszyscy już to widzą. Mistrz świata upadł naprawdę nisko

Eksperci zauważyli ten problem już kilka tygodni temu

Eksperci już od kilku tygodni biją na alarm . - On unika walki. Kurczowo trzyma się motocykla, nie atakuje tak, jak nas do tego przyzwyczaił - mówi ekspert i były zawodnik Krzysztof Cegielski.

To ostatnia nadzieja dla Woffindena

Paradoksalnie to jednak Protasiewicz jest w tej chwili jedyną nadzieją Woffindena zmianę, która może dać mu nowy impuls i pozwoli mu wrócić na właściwe tory. Jeszcze na początku roku gotowy do zatrudnienia Woffindena był Apator Toruń. Tam już doszło do wstępnych ustaleń, ale wszystko szybko się posypało. Gdy na początku maja do Torunia przyjechała Sparta, a Woffineden zrobił 2 punkty (jeden na juniorze Krzysztofie Lewandowskim, a drugi na koledze z drużyny Danie Bewley’u), to Apator dał sobie spokój.