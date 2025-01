Wszyscy czekają na hit transferowy. Negocjacje w toku, znamy kulisy

Skład Unii Tarnów ciągle niekompletny

Ostatecznie do tego nie doszło, a drużyna na papierze ciągle jest niekompletna. Okazuje się bowiem, że negocjacje z kandydatami do jazdy na pozycji U-24 mocno się przeciągają. Temat rozbija się głównie o kwestie finansowe, ale nie tylko. Nie wszyscy są przekonani do kontynuowania kariery właśnie w Tarnowie. Swoje robią problemy klubu z ostatnich miesięcy mimo tego, że w ostatnim czasie udało się je pokonać. Żużlowcy są jednak bardzo ostrożni.