Wszyscy będą w szoku. To nowy trener ROW-u?

W mediach społecznościowych Patricka pojawiają się filmy, na których stoi on przy motocyklu i daje do zrozumienia, że będzie gotowy na rozpoczęcie sezonu. A przecież to już za moment. Postawa Patricka godna jest najwyższego respektu, ale tutaj należy pamiętać o jeszcze jednej, niezwykle ważnej sprawie . Poza jego chęcią i zdolnością, niezbędna jest zgoda lekarzy. Dopiero po jej uzyskaniu będzie mógł wrócić.

Hansen pali się do wyjazdu. Co powiedzą lekarze?

Hansen miałby być w sztabie szkoleniowym ROW-u, do czasu uzyskania zgody od lekarzy. Wydaje się to świetnym pomysłem. To młody, kontaktowy i uzdolniony chłopak, a do tego wciąż aktywny żużlowiec. Mówi bardzo dobrze po polsku, czym zresztą budzi wielki szacunek. Dla Hansena taka praca byłaby wypełnieniem czasu oczekiwania na powrót do jazdy, a dla ROW-u wzmocnieniem sztabu o osobę, która aktualny żużel czuje jak mało kto.