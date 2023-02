Bogusław Nowak ocenia Vaculika

Poprosiliśmy Bogusława Nowaka o komentarz dotyczący wyboru nowego kapitana. - Uważam, że to dobry wybór. Vaculik był dla mnie naturalną kandydaturą, ponieważ nie jest indywidualistą, tylko zawodnikiem, który stara się o wszystkich i mobilizuje drużynę w trakcie zawodów. To bardzo ciekawa postać: mobilizuje, buduje i nakręca cały zespół, a nie tylko siebie. Robi to nie od dziś. Słuszna kandydatura, ta decyzja powinna zbudować drużynę - powiedział w rozmowie z Interią.



Legenda Stali ma świadomość, że w gorzowskim zespole brakuje innych kandydatów do opaski kapitańskiej. - Szymon Woźniak? On jest jeszcze za młody. Moim zdaniem najlepszą opcją był Vaculik, więc nie ma potrzeby, by szukać i myśleć o innych zawodnikach. Martin jest człowiekiem, do którego można podejść z każdym pytaniem i prośbą. Nikomu nie odmówi pomocy - zaznaczył Nowak.