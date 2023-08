Wstydliwa statystyka. To miało być złote dziecko

Niedawno napisaliśmy artykuł, w którym cytowaliśmy słowa Zielińskiego o chęci jazdy w I lidze. Tam żużlowiec chce spędzić swój pierwszy seniorski sezon. Ciężko będzie znaleźć mu klub w tej klasie rozgrywkowej, ale próbować zawsze można. W Cellfast Wilkach nie pozostanie, bo tam na pozycji U24 ma być Marko Lewiszyn. Gdyby działacze mieli wątpliwości, czy zaufać Ukraińcowi, to zawsze też mogą dokonać transferu .

Zieliński miał być złotym dzieckiem

Jeszcze przed egzaminem na licencję żużlową Zielińskiego nazywano "złotym dzieckiem żużla" . W mediach można znaleźć wypowiedzi zawodnika dowodzące o tym, że wierzył w swoje możliwości. Chciał iść drogą Maksyma Drabika , który jako junior był na szczycie. Kariera wychowanka GKM-u Grudziądz (zaczynał w Toruniu) ułożyła się jednak inaczej. Dużo gorzej niż dwukrotnego indywidualnego mistrza świata juniorów. Zieliński urodził się 11 października. Dla żużlowców narodziny pod koniec roku kalendarzowego oznaczają stratę jednego pełnego sezonu w lidze. Tak było również w przypadku tego zawodnika, bo w sezonie 2018 musiał zadowolić się tylko i wyłącznie zawodami młodzieżowymi. Aby zadebiutować w lidze, trzeba mieć ukończone 16 lat. W połowie października na to nie było żadnych szans, skoro GKM Grudziądz zawsze kończy zmagania po rundzie zasadniczej .

Zieliński nie miał wyników

Starty w lidze rozpoczął od wypożyczenia do pierwszoligowego Zdunek Wybrzeża, gdzie wyników nie było (0,485), mimo dobrego sprzętu i wsparcia doświadczonego mechanika. Kolejne cztery lata to już tylko jazda w PGE Ekstralidze - dwa w Grudziądzu (0,200 i 0,806), następnie w Toruniu (0,705) oraz w Krośnie (0,950). Nawet prezesom z niższych lig trudno będzie zaufać zawodnikowi, który jako junior woził tyły. Na pozycji seniorskiej ciężej o trójki i dwójki, a Zielińskiemu przez pięć juniorskich lat przychodziły one z wielką trudnością.



Denis Zieliński w sezonie 2019 (Wybrzeże):

Wyścigi: 33

1. miejsce: 1

2. miejsce: 2

3. miejsce: 7

4. miejsce: 23



Denis Zieliński w sezonie 2020 (GKM):

Wyścigi: 20

1. miejsce: 0

2. miejsce: 0

3. miejsce: 4

4. miejsce: 15

Defekt: 1



Denis Zieliński w sezonie 2021 (GKM):

Wyścigi: 36

1. miejsce: 1

2. miejsce: 5

3. miejsce: 12

4. miejsce: 17

Upadek: 1



Denis Zieliński w sezonie 2022 (Apator):

Wyścigi: 44

1. miejsce: 1

2. miejsce: 6

3. miejsce: 11

4. miejsce: 26



Denis Zieliński w sezonie 2023 (Wilki):

Wyścigi: 40

1. miejsce: 1

2. miejsce: 9

3. miejsce: 10

4. miejsce: 20