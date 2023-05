Wstyd, żenada, kompromitacja. Motor znokautował Unię

Motor Lublin objął prowadzenie w spotkaniu już w pierwszym wyścigu i nie oddał go aż do samego końca. Jeśli któryś z leszczyńskich kibiców do końca oglądał to spotkanie, śmiało może nazwać się masochistą. Z kolei lublinianie obecni na stadionie mogą powiedzieć, że wybrali się na słaby kabaret. Słaby, bo postawa podopiecznych Piotra Barona nie była nawet śmieszna.