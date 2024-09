Wstrząsające wyznanie mistrza świata. Mogło dojść do tragedii

Maciej Janowski to jeden z nielicznych zawodników ze światowego topu, który unika groźnych kontuzji. Potrafi przewidywać niebezpieczne sytuacje na torze i niejednokrotnie unikać upadków. Niestety, zdradliwy tor w Chorzowie podczas rundy SEC zaskoczył także jego. Ręka Janowskiego dostała się między błotnik, a koło jadącego przed nim Jacoba Thorssella. Polski drużynowy mistrz świata wylądował pod bandą.

Żużel. Wstrząsające wyznanie Macieja Janowskiego

- Jak jechałem w karetce do szpitala, to byłem przekonany, że to koniec sezonu i ręką jest złamana - zaczął swój wywód przed kamerami Canal+ Sport Maciej Janowski. - Ból był ogromny. Kiedy leżałem pod bandą, ręce miałem powyginane. Na początku myślałem, że lewa jest złamana i zastanawiałem się czy prawa też. Zrobiło mi się słabo pod bandą, od razu dostałem leki przeciwbólowe i wenflon. Zakręciło mi się w głowie. Noszę były w tym momencie odpowiednie. Od razu sprawdziłem czy nogi są całe - kontynuował Maciej Janowski.