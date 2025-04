Wstrząs w legendarnym klubie. To niewiarygodne, znamy szczegóły

Jak już wcześniej informowaliśmy, Maciej Janowski wystartuje w najbliższym meczu PGE Ekstraligi z nowym dla siebie numerem startowym, numerem 10 . Kapitan Sparty po raz ostatni z numerem 10 w PGE Ekstralidze startował pod koniec września ubiegłego roku, w meczu półfinałowym ze Stalą Gorzów. To był jednak jednorazowy występ Janowskiego z innym numerem niż 5/13 w ostatnich latach.

Żużel. Maciej Janowski w dołku. Chcę go ratować

- Uznaliśmy, że pora poszukać innych rozwiązań. Szukamy tego optymalnego rozwiązania dla zespołu, próbując czegoś innego. Tym podyktowana jest ta zmiana. Trudno powiedzieć, z jakimi numerami zawodnicy będą startować w przyszłości, to się wyklaruje po kolejnym meczu - powiedział nam menedżer Sparty, Dariusz Śledź.

Żużel. Brady Kurtz z dużym kredytem zaufania

Choć Brady Kurtz w fatalnym stylu powrócił na ekstraligowe tory, to meczem 2. kolejki PGE Ekstraligi udowodnił, że drzemie w nim ogromny potencjał. Po komplecie punktów zdobytym przez Australijczyka w spotkaniu z Falubazem, menedżer Dariusz Śledź zaufał Kurtzowi, desygnując go do meczu z Motorem Lublin pod numerem 13.