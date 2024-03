Wstają z kolan. Tylu gwiazd jeszcze nie mieli

Czeska Extraliga powoli umiera. Ilość drużyn oraz rozgrywanych spotkań z sezonu na sezon maleje. W tym roku zadebiutuje nawet słowacka ekipa. Dynamax Żarnowica zbudował bardzo silny zespół, który na papierze po prostu deklasuje resztę rywali. Klub zakontraktował między innymi mistrza świata Artioma Łagutę i brązowego medalistę z ubiegłego roku Martina Vaculika. Do tego dochodzą Anders Thomsen, Szymon Woźniak i Oskar Fajfer. Na nich po prostu nie będzie mocnych.

Polak zrezygnował chwilę po ogłoszeniu kontraktu. Taki był motyw?

Swoją drogą jest to ciekawe, skąd ta nagła zmiana u Dudka. Być może nie miał takiej wiedzy, że będzie startował w drużynie napakowanej gwiazdami. W tym roku odbędą się cztery czwórmecze, a każda ekipa musi wystawić czterech zawodników. Jeden z nich jest młodzieżowcem, więc wybór padnie na kogoś z trójki: Sebastian Koessler, Jaroslav Hajko i Filip Kasan. Siłą rzeczy niemożliwym jest, aby każdy gwiazdor pojechał we wszystkich meczach. Być może to był główny motyw, który wpłynął na decyzję Patryka. Po wypadnięciu z Grand Prix z pewnością szuka dodatkowej, ale przede wszystkim regularnej jazdy.