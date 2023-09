Wstają z kolan. Muszą wymienić prawie cały skład

W Tarnowie jeszcze do soboty mogli wierzyć w to, że uda się wygrać z faworyzowaną Stalą Rzeszów i wywalczyć awans do 1. Ligi Żużlowej. Na to są tylko szanse matematyczne, ale obecnego sezonu nie trzeba spisywać na straty. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że żużel w tym mieście w ogóle przetrwał. Wcześniej wcale nie było to oczywiste ze względów finansowo - organizacyjnych.