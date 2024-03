Wspomnienie wielkiego mistrza. Odszedł zbyt wcześnie [FELIETON]

Takim człowiekiem był Ryszard Nieścieruk

Zdobył dla Wrocławia pierwsze trzy tytuły mistrza Polski (1993,1994,1995 - w trakcie ostatniego sezonu mistrzowskiego zmarł, ale z całą pewnością to był też Jego tytuł!). Miał charyzmę i potrafił używać różnych psychologicznych sztuczek dla osłabienia morale rywala. O polskim mistrzu olimpijskim w pchnięciu kulą z Monachium (1972) Władysławie Komarze mówiono, że potrafił przed ważnymi zawodami przyjść wcześniej na trening, gdy nie było jeszcze konkurentów i pchać kulą nie z koła jak wszyscy, tylko metr czy dwa sprzed niego, aby rywale, jak przyjdą na swój trening, widzieli ślady po kuli lądującej koło dwudziestego drugiego - dwudziestego trzeciego metra!

W ten sposób zagraniczna konkurencja wymiękała... Mój wielki imiennik rodem z Gorzowa Wielkopolskiego był doprawdy świetnym psychologiem. Wykreował mit mechanika nad mechaniki Otto Weissa, który miał być "czarodziejem" od silników jeźdźców Sparty Wrocław. Mit działał, a rywale zaczynali wierzyć, że Wrocławskie Towarzystwo Sportowe, czyli WTS jest nie do pokonania. Pękali. I o to chodziło trenerowi Nieścierukowi.

Był też twórcą czegoś, co nazwano od nazwiska autora "tabelą Nieścieruka". Wielu z nas posługuje się nią do dziś. Ma ona oczywiście charakter roboczy, pomocniczy i służy do informacji o realnej sytuacji danego klubu, co nie zawsze pokazuje "normalna" tabela Ekstralig (czy niższych lig). Polega ona na tym, że nie przyznaje się (sic!) punktów za zwycięstwo u siebie, traktując je za rzecz oczywistą. Za remis u siebie wpisuje się minus jeden, bo to oczywista strata punktu. Za porażkę na własnym torze: minus dwa, ze względów jak wyżej. Natomiast na wyjazdach dokładnie odwrotnie: za zwycięstwo wpisuje się dwa punkty, a za remis dodaje się punkt. Wierzcie mi, że taka tabela dużo bardziej realnie oddaje aktualny układ sił niż to, co po każdej kolejce ligowej widzimy w internecie czy w gazetach.