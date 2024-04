Wspomina słowa sprzed lat. Niektórzy przeżyją szok. „Gaszą światło z dnia na dzień”

Od kilku dni kibice szydzą z Krajowej Ligi Żużlowej i pierwsze słowo z jej nazwy zamieniają w mediach społecznościowych na "kabaretowa". Środowisku nie jest jednak do śmiechu, bo sytuacja w tym roku wymknęła się spod kontroli i nie ma w tym stwierdzeniu ani krzty przesady. Zamiast siedmiu drużyn do zmagań przystąpiło sześć ekip. To niby na pierwszy rzut oka całkiem sporo, lecz dalej niepewne są losy Unii Tarnów po wycofaniu się Grupy Azoty. Fani do końca liczyli również na obecność Speedway Kraków, lecz ośrodek ze stolicy Małopolski zmienił plany tuż przed inauguracyjną kolejką. Mnóstwo mieszkańców Grodu Kraka tego żałuje, ponieważ turniej o puchar prezydenta cieszył się ogromną popularnością.

