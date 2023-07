Nie ma co ukrywać, że Speedway of Nations, którego formuła była krytykowana publicznie między innymi przez Marka Cieślaka, ale też między innymi przeze mnie, jest jak wyrób czekoladopodobny w porównaniu z prawdziwą czekoladą (DPŚ). Świetnie, że "drużynówka" znów jest w kalendarzu globalnego speedwaya. Świetnie, że będzie w Polsce i to na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu . Tylko mniej świetnie, że dalej nie wiemy, kto pojedzie w naszych barwach.

Ten mecz tylko namnożył pytań. Co zrobi trener Dobrucki?

Przesympatyczny, skromny, dający się lubić Dominik Kubera, dobrze już wiedzący co w życiu jest ważne, a co mniej, jest niestety przynajmniej póki co cieniem zawodnika sprzed kontuzji. Pokazał to właśnie mecz w Poznaniu. Skoro więc nie on, to kto? Może któryś z braci Pawlickich? Starszy i wyższy Przemysław w sobotę pojechał lepiej, ale to Piotr, który jest od tego sezonu zawodnikiem Betard Sparty, zna lepiej Stadion Olimpijski, bo jeździ na nim na co dzień. Ponadto ma dobry sezon, w którym stanął na podium Złotego Kasku i jest trzeci w klasyfikacji indywidualnych mistrzostw Polski po turnieju w Rzeszowie. Czyżby więc trener Dobrucki był skazany na wybór między tymi braćmi?