Wspaniałe wieści. Prezes chce zrobić im niespodziankę

Naprzeciw ich oczekiwaniom postanowił w związku z tym wyjść Waldemar Sadowski. Obecny prezes srebrnych medalistów PGE Ekstraligi 2022 w rozmowie dostępnej na gorzowskie.pl między wierszami zapowiedział dodatkowy turniej. - Sezon dla nas skończył się szybko i gwałtownie . Jest więc głód tego żużla w Gorzowie. W związku z tym rozważamy pewne możliwości rozegrania dodatkowej imprezy poza finałem Ekstraligi U24. Jaka to będzie formuła, czas pokaże - przekazał.

Memoriał Edwarda Jancarza na stałe w kalendarzu? Działacze wierzą w sukces

Rozmowę z Waldemarem Sadowskim prowadził Ireneusz Maciej Zmora, czyli były sternik Stali. To właśnie on kilka tygodni temu zaproponował klubowi organizację Memoriału Edwarda Jancarza i pomysł ten poparło wielu sympatyków jednego z najbardziej utytułowanych ośrodków w kraju. Jak się okazuje, impreza poświęcona legendzie drużyny może niebawem na stałe pojawić się w kalendarzu .

- Zdania co do terminu turnieju są podzielone. Na wiosnę jest wielka niewiadoma jeżeli chodzi o pogodę. Ponadto zawodnicy mają swoje zobowiązania przed sezonem i przekonanie ich do startu nie jest łatwą sprawą. Nam zależy, żeby ciągle ta impreza miała swój prestiż oraz godną obsadę - dodał Sadowski. - Nie należy robić robić memoriału dla sztuki, tylko żeby w sposób godny upamiętnił Edwarda Jancarza - wtórował mu Zmora.