Wsiadłem na motocykl, Zmarzlik tylko się uśmiechnął. "Wiesz, że to było 10 procent mocy?"

Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Patryk Dudek – to już przeszłość polskiego sportu żużlowego. Na horyzoncie pojawili się nowi zawodnicy. – Mają potencjał – mówił o nich Tomasz Suskiewicz, menedżer Emila Sajfutdinowa. Wybrani dziennikarze mieli okazję pojeździć na motocyklach żużlowych przed kwalifikacjami do Grand Prix Polski w Warszawie. – Miej się na baczności, rośnie ci konkurencja – powiedzieliśmy zaczepnie do Bartosza Zmarzlika, który patrząc na nieporadne poczynania dziennikarzy na motocyklach żużlowych, nie mógł powstrzymać śmiechu.