Wściekły Drabik opuścił park maszyn! Gwiazdy Włókniarza w formie

Drużyny z Częstochowy i Torunia przed sezonem określano jako trzecią i czwartą siłę ligi . Być może uda im się zakończyć rundę zasadniczą na tych miejscach, jednak podopieczni Roberta Sawiny muszą poprawić skuteczność. W poprzednich meczach tylko Emil Sajfutdinow, drugi zawodnik pod względem średniej biegowej, był pewniakiem. Pozostali mają rezerwy, Patryk Dudek nawet spore. Powoli jednak Polak wychodzi na prostą. Gospodarze, którzy od kilku spotkań jadą w pełnym składzie (po kontuzji wrócił Kacper Woryna), chcieli potwierdzić dobrą formę. Dodatkowego smaczku dodawał fakt, że był to mały rewanż za ubiegłoroczny dwumecz o brązowy medal. Wtedy wysoko zwyciężyli częstochowianie. Pod Jasną Górą doszło wręcz do pogromu (59:31) . Już w pierwszej serii mogliśmy obserwować bardzo interesujące wyścigi. Tylko w biegu juniorskim zawodnicy gęsiego dojechali do mety. Pierwsze punkty w PGE Ekstralidze zdobył Kacper Halkiewicz. 16-latek przywiózł podwójne zwycięstwo z Franciszkiem Karczewskim, a w czwartym wyścigu dorzucił jeszcze jeden punkt. Bonus "zebrał" mu Maksym Drabik, który na samej mecie wyprzedził Wiktora Lamparta. Zawodnik gości przez ponad trzy okrążenia jechał bezbłędnie, na czwartym jednak stracił pozycję na rzecz lokalnego matadora. Później o zwycięstwo walczyli już tylko jego starsi koledzy.

Lambert był szybki, ale... Madsen i Woryna jeszcze szybsi

Sawina ratował się rezerwami taktycznymi, Drabik się wściekł!

Robert Sawina starał się o jak najlepszy wynik dla swojej drużyny, dlatego kiedy tylko mógł, to stosował rezerwy taktyczne. Sześć razy wystąpili liderzy: Emil Sajfutdinow i Robert Lambert. Szansę otrzymał także Krzysztof Lewandowski, choć akurat on nie błyszczał. Zastąpił jednak jeszcze słabszego i młodszego Mateusza Affelta. Zaledwie dwie szanse dostał Paweł Przedpełski.



Nie był to udany występ Drabika, ale... zawiódł go sprzęt. Zawodnik gospodarzy zanotował dwa defekty. Po drugim był wściekły. Wziął torbę, wyszedł z boksu i... opuścił park maszyn. Do busa żużlowca musiał pofatygować się prezes Michał Świącik z Jarosławem Dymkiem. Chwilę później Drabik wrócił do parku maszyn, ale w biegu nominowanym nie wystąpił. Sztab szkoleniowy postawił na Jakuba Miśkowiaka, który na swoim koncie miał mniej punktów, lecz był znacznie spokojniejszy.