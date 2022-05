O ile niedzielną porażkę z Motorem, Robert Sawina w dość absurdalny sposób tłumaczył brakiem Emila Sajfutdinowa (nie zważając na brak Łaguty i Kubery w Motorze), o tyle wytłumaczenia porażki wtorkowej już nie ma. Młody Apator u siebie uległ bardzo osłabionej Arged Malesie, która jechała bez Matiasa Nielsena i Jakuba Krawczyka.

- Nadają się do tarcia chrzanu albo zbioru szparagów - ostro komentowali niektórzy. - To jest dramat. Przegrana dziesięcioma punktami z zespołem jadącym bez dwóch podstawowych zawodników. Problemy naszym sprawiali nawet ci, którzy praktycznie w ogóle nie jeżdżą, np. Blażykowski. Za chwilę będą przegrywać z pokemonami - dodawali inni.

Sawina nie wie, co się dzieje

Gołym okiem widać, że najbardziej pogubioną osobą w toruńskim środowisku jest trener Robert Sawina. Długi czas nie prowadził żadnej drużyny i na nieszczęście kibiców Apatora, mocno się od tego odzwyczaił. Szuka powodów porażek w braku Sajfutdinowa, a nie w fatalnie przygotowanym torze, który sprzyja przyjezdnym.

- To nie tylko kwestia ligi, bo na U24 było to samo. Juniorzy są objeżdżani przez każdego. My robimy tor przeciwko sobie. To absurd - pisał jeden z kibiców.

Apator ma teraz wielki problem, bo jak tak dalej pójdzie stanie się kandydatem do zajęcia miejsca siódmego w rundzie zasadniczej. A jak wiemy, to miejsce nie daje awansu do play off. To byłaby katastrofa.