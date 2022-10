Wschodząca gwiazda testuje sprzętową nowinkę rodem z F1

Daniel Bewley zorganizował sobie przed tygodniem nie lada poligon doświadczalny. Na finał SEC do Pardubic zabrał ze sobą tunera Ashleya Hollowaya, który pomagał mu testować silnik z nowatorskim rozwiązaniem – wypełnionym gazem amortyzatorem, który zastępuje sprężyny zaworowe. To novum zostało opracowane przez Sławomira Madaja, pochodzącego z Gorzowa Wielkopolskiego tunera, który na co dzień pracuje dla zespołu Mercedesa w F1.