Wschodząca gwiazda ma problem z psychiką? Ekspert obawia się najgorszego

Przyjemski opuszczał Metalkas 2. Ekstraligę jako najlepszy zawodnik całej ligi. Biły się o niego prawie wszystkie kluby z najwyższej klasy rozgrywkowej, ale wraz ze swoim otoczeniem wybrał transfer do mistrza Polski z Lublina. Już w wieku 18 lat zdobywał rewelacyjne punkty, ciągnął kandydata do awansu za uszy.



Ostatecznie Abramczyk Polonia Bydgoszcz tego awansu nie wywalczyła z dwóch powodów. Po pierwsze, zbyt mocny był zespół z Zielonej Góry (wygrał wszystkie mecze w sezonie), a po drugie w najważniejszych spotkaniach Przyjemski nie mógł wystąpić z powodu kontuzji. Już drugi rok z rzędu przytrafił mu się groźny uraz. Talent to jedno, natomiast w sporcie przede wszystkim trzeba mieć szczęście do unikania kontuzji.

Żużel. Wiktor Przyjemski ma problem z psychiką? Leszek Tillinger analizuje

W tegorocznych turniejach jazda nowego juniora Motoru nie jest najlepsza. Bardzo słabo spisał się w Kryterium Asów (poza pierwszym wyścigiem), jeszcze gorzej było w Memoriale im. Edwarda Jancarza oraz w Złotym Kasku. - Turnieje towarzyskie są przygotowaniem do sezonu, ale Wiktor już jakieś starty miał i powinien wypaść troszeczkę lepiej - komentuje w rozmowie z Interią Leszek Tillinger, wieloletni żużlowy działacz.



Przyjemski zawsze dysponował świetnym momentem startowym. W połączeniu z bardzo szybkim sprzętem dawało to piorunujący efekt. Co w tej chwili nie gra w jeździe tego zawodnika? - Widzę, że popełnia dużo błędów i nie chodzi tutaj o brak objeżdżenia. Myślę, że kontuzje nie wpływają na jego jazdę, bardziej mógł zostać ślad w psychice. W zeszłym sezonie lepiej to wyglądało - analizuje nasz rozmówca.



Motor Lublin. PGE Ekstraliga zweryfikuje juniora?

Sam żużlowiec podchodzi z respektem do startów wśród najlepszych. Poprzeczka wędruje wyżej, teraz zamiast dwucyfrówek, może zdobywać od 4-7 punktów. - Absolutnie nie można wywierać na nim presji, trzeba dać mu spokój. Tylko spokój pomoże mu jechać coraz lepiej. Teraz, kiedy staje pod taśmą z najlepszymi polskimi zawodnikami, brakuje mu doświadczenia. Zawodnicy ekstraligowi są cwańsi, to raz, a dwa, tylu punktów już zdobywać nie będzie - podsumowuje Tillinger.



Przyjemski na złapanie formy ma jeszcze niespełna dwa tygodnie. Motor na inaugurację PGE Ekstraligi pojedzie do Grudziądza. Mecz już 14 kwietnia o godzinie 16:30.

