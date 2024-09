Wróżyli mu upadek. Polski gwiazdor wysłał jasny sygnał. To recepta na sukces

Polak wrócił do żywych, to recepta na sukces

- Cały czas powtarzałem, że jedynym problemem była właściwa prędkość w motocyklach, a nie ich jakość. Ważna jest też konsekwencja. Patryk nie żongluje silnikami, bo wie, jaką ilością będzie dysponował. Gdy zawodnik jest w formie, ma plastyczne ciało i motoryka pozwala mu na to, żeby rozpędzać motocykl, to mam wrażenie, że czegokolwiek Patryk by nie tknął, wszystko będzie szybkie - mówi Jacek Frątczak.

Moja opinia nie będzie obiektywna, ponieważ zawsze kibicowałem Patrykowi i znam go niemal od dziecka, Później żałowałem, że nasza współpraca w klubach nie trwała dłużej. Przeszliśmy wspólnie wiele trudnych momentów w jego karierze, których celowo nie nazwę, bo każdy wie o co chodzi. Dziś się natomiast bardzo cieszę

Przestrzega rywali gwiazdy, mogą już czuć obawę

- Patryk cieszy się jazdą. Dużo ze sobą rozmawiamy i ja dostrzegam to, kiedy on jest w formie przed biegiem. Widzę to po tym, jak na przykład podjeżdża pod taśmę. Dla rywali Patryka Dudka mam bardzo złą informację. On na nowo bawi się żużlem, a kiedy tak jest, będzie bezwzględny w tej zabawie - przestrzega.