Wrocławski walec miażdży rywali. Tylko to ich zatrzyma

Ekipa Sparty wygrała nawet na terenie aktualnego mistrza Polski, czyli w Lublinie. Motor oczywiście także wskazywany był jako mocny kandydat do kolejnego złota, ale większość ekspertów widziała w tym zespole luki. To się potwierdziło pod koniec kwietnia, kiedy to Sparta minimalnie, ale w pełni zasłużenie wygrała w Lublinie. Udowodniła tym samym, że przynajmniej na tamten moment sezonu była drużyną silniejszą . Rewanż między tymi drużynami już za kilka tygodni.

Spartę może zatrzymać tylko... Sparta?

Tak jadących zawodników niezwykle trudno będzie powstrzymać. Jeśli jeden trochę zawodzi, to kosmicznie prezentuje się drugi. Coś na wzór tego, co przez lata mieli w Lesznie, kiedy to tamtejszą Unię nazwano nawet hydrą, bo odrąbiesz jedną głowę, a za chwilę odrośnie druga, później trzecia. Sparta ma podobnie. Do tego świetny junior. Bartłomiej Kowalski coraz mocniej zaznacza swoją obecność wśród najlepszych żużlowców świata i już teraz z powodzeniem potrafi zastąpić seniora.