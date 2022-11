Wrócili po kilku latach i znów może ich nie być. Co dalej?

- Sprzęt kupił mi klub. To jest XXI wiek. Tak się nie robi. Jak można tak oceniać? Teraz musi spodziewać się kontry, bo gość przegiął pałę. Ja mam małe dzieci, ja mam speedway, 15 lat jeżdżę na żużlu, a on mi mówi, że ja coś źle zrobiłem? Kim on jest? Dla mnie nikim. W Pile ma już zakaz wstępu na stadion. Sam sobie go załatwił. Taki jest idiota - szybko odpowiedział mu Mroczka, który następnie pokazał klasę na torze. Średnia 1,937 punktu na bieg pozwoliła mu na zajęcie przyzwoitego trzynastego miejsca w rankingu najskuteczniejszych zawodników ligi.