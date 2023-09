Wrócił bić się o medal. Rywale nie chcą mu na to pozwolić

Do końca cyklu Grand Prix pozostały jeszcze tylko dwie rundy (w Vojens oraz w Toruniu). Na autostradzie do czwartego tytułu mistrza świata w karierze jest Bartosz Zmarzlik. Za plecami Polaka jednak toczy się bardzo ciekawa walka pomiędzy Fredrikiem Lindgrenem, Martinem Vaculikiem i Jackiem Holderem. Ten ostatni wrócił do jazdy po kontuzji i w Cardiff stanął na drugim stopniu podium.