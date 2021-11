Wróci sprawa Kowalskiego. Klub wyłoży wszystkie karty na stół

Transferowa saga Bartłomieja Kowalskiego zakończona. Już wiadomo, że w sezonie 2022 zawodnik będzie startował w Betard Sparcie Wrocław, choć wcześniej był jedną nogą w eWinner Apatorze Toruń, Moje Bermudy Stali Gorzów, a swoje trzy grosze wciąż dorzucał ZOOleszcz GKM Grudziądz.

Eltrox Włókniarz Częstochowa znowu napisze do PZM w sprawie Bartłomieja Kowalskiego

Wiele jednak wskazuje na to, że wróci spraw ekwiwalentu za wyszkolenie żużlowca. Eltrox Włókniarz Częstochowa pierwsze podejście w PZM spalił, ale zamierza ponownie wysłać dokumenty, dorzucając coś, czego we wcześniejszym wniosku nie było.

Chodzi o dokument podpisany przez przedstawicieli Akademii Janusza Kołodzieja, którzy zrzekają się praw i obowiązków wobec zawodnika. W Częstochowie te słowa interpretują wprost, jako zrzeczenie się prawa do ekwiwalentu. A skoro szkółka Kołodzieja, która była pierwszym klubem Kowalskiego, nie chce kasy, to znaczy, że te pieniądze należą się Włókniarzowi.

Nie znamy treści całego pisma, ale prawnicy PZM będą musieli uważnie przestudiować ten papier i ponownie zdecydować, czy aby jednak Włókniarz nie ma racji.

Bartłomiej Kowalski zaczynał w szkółce Kołodzieja, ale licencję zdawał w Wandzie Kraków

Całość wydaje się mocno zagmatwana, bo Kowalski faktycznie zaczynał w szkółce, ale licencję zdawał w Wandzie Kraków, która kilka miesięcy później zatonęła przez długi. Kowalski poszedł do Stali Rzeszów, ale ten klub nie wystartował ostateczne w lidze, więc zawodnikowi zaczął się palić grunt pod nogami. Wtedy szkółka Kołodzieja dogadała się z Włókniarzem.

Szykuje się naprawdę gorąca batalia, bo w grę wchodzą pieniądze i to całkiem niemałe. Z umowy Kowalskiego z Włókniarzem wynika, że klub ma prawo do ekwiwalentu w wysokości 50 tysięcy złotych. Jednak ekwiwalent za wyszkolenie, to już 240 tysięcy złotych.

Trwające właśnie okno transferowe obfituje w wysokie kwoty transferowe za juniorów. Krzysztof Sadurski przeszedł z Fogo Unii Leszno do Cellfast Wilków Krosno za 300 tysięcy złotych. Z kolei Kacper Pludra próbuje się wykupić z Fogo Unii, a wyjściowa cena do negocjacji wynosi 480 tysięcy. Jest jeszcze Przemysław Konieczny wyceniony przez Unię Tarnów na prawie 200 tysięcy. Najtaniej, bo za 50 tysięcy poszedł Denis Zieliński z ZOOleszcz GKM-u do eWinner Apatora.