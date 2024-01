Wrócą z przytupem. Stadion robi wrażenie. To nie może się nie udać

W Krakowie już założyli żużlową spółkę, na jej czele stanął Mikołaj Frankiewicz, a stąd już tylko krok do złożenia kompletu licencyjnych papierów i startu w lidze. Dobrze zorientowani w sprawie mówią, że to nie może się nie udać, bo w sprawę zaangażowało się miasto i kandydujący na urząd prezydenta Andrzej Kulig.

Kraków zrobił dobre wrażenie na działaczach PZM

Na razie Kraków zrobił dobre pierwsze wrażenie. Kiedy działacze PZM wizytowali stadion, to byli zachwyceni. Kiedy w lidze jeździła Wanda, to całe życie ograniczało się do prostej startowej i pierwszego łuku. Reszta była wyłączona z użytku. Teraz trybuny okalają cały obiekt.